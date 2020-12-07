شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النادي المصري في باريس: استقبال الرئيس السيسي في فرنسا تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مختار العشري، رئيس النادي المصري في باريس، إنه حريص دائمًا على التواجد خلف الرئيس السيسي في كل زياراته الخارجية مؤكدا اعجابه بموكب الرئيس عبدالفتاح السيسي والاستقبال التاريخي الذي تم له اليوم في فرنسا.

وأضاف «العشري» في مداخلة من فرنسا على قناة «صدى البلد»، أن الاستقبال لم يحدث لأي رئيس زار فرنسا من قبل، مشيرًا إلى أن مصر وفرنسا يرتبطان بعلاقة قوية بين قائدين محنكين.

وأشار إلى أن الجالية المصرية تنتظر تحركات الرئيس السيسي لمؤازرته بعلم مصر والتأكيد على حب المصريين بالخارج لبلدهم وزعيمهم.