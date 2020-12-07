شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: «المدارس شغالة ومفيش نية لإغلاقها بسبب كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن كل الدول الافريقية تطلب من مصر التعاون من أجل معرفة آلية القنوات والمناهج التعليمية الالكترونية التي تقدمها وزارة التعليم، لافتا إلى أن الوزارة لديها الآن 3 قنوات تعليمية وتجهيز مكتبة إلكترونية ستكون ضخمة ومليئة بالفيديوهات.

وأشار شوقى، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، إلى أنه منذ شهر فبراير 2019 إلى نوفمبر 2020 عدد المشاهدات على منصة التعليم الثانوي فقط وصل إلى 340 مليونا، مؤكدا أن الارقام هي دليل الحقيقة وثقافة البحث عن المعلومة في المكان الصحيح بدأت لدى الطلاب وأولياء الامور.

وتابع: «هذه المشاهدات الضخمة لم تكن بنفس الكم قبل 3 سنوات، وفى أصوات بتعترض ولكن الوصول إلى هذا الرقم في منصة ثانوي تعبر عن أن الطالب بدأ يتحمل جزء كبير من مسئولية تعلمه».

وعن تردد شائعات إغلاق المدارس بسبب «كورونا»، رد قائلا: «لحد اللحظة المدارس شغالة ومفيش نية للإغلاق، وأي قرار إغلاق سيكون قرار دولة ممثل في إدارة اللجنة العليا لأزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، إنما في المرحلة الحالية المدارس تعمل وامتحانات النقل في مواعدها والامتحانات الالكترونية التجريبية في موعدها».