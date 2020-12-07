شكرا لقرائتكم خبر عن السينما الفلسطينية في حلقة خاصة من قلب مهرجان القاهرة السينمائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يقدّم برنامج «الفن السابع» على قناة نايل سينما حلقة خاصة من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42 المنعقدة حاليًا، تحت عنوان «السينما الفلسطينية».
وتناقش الحلقة كيفية مشاركة السينما الفلسطينة في المهرجان، ونوعية الافلام المشاركة في مسابقة المهرجان هذا العام.
وتستضيف الحلقة المخرجة الفلسطينية نجوي نجار والمنتجة الفلسطينية مي عودة، تذاع الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين على شاشة نايل سينما.
يذكر أن نايل سينما تواصل تقديم رسالة مهرجان القاهرة السينمائي الدورة 42 يوميًا بالتعاون مع dmc.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,432
-
تعافي
103,501
-
وفيات
6,771
كانت هذه تفاصيل خبر السينما الفلسطينية في حلقة خاصة من قلب مهرجان القاهرة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.