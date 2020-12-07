شكرا لقرائتكم خبر عن السينما الفلسطينية في حلقة خاصة من قلب مهرجان القاهرة السينمائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدّم برنامج «الفن السابع» على قناة نايل سينما حلقة خاصة من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42 المنعقدة حاليًا، تحت عنوان «السينما الفلسطينية».

وتناقش الحلقة كيفية مشاركة السينما الفلسطينة في المهرجان، ونوعية الافلام المشاركة في مسابقة المهرجان هذا العام.

‏وتستضيف الحلقة المخرجة الفلسطينية نجوي نجار والمنتجة الفلسطينية مي عودة، تذاع الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين على شاشة نايل سينما.

يذكر أن نايل سينما تواصل تقديم رسالة مهرجان القاهرة السينمائي الدورة 42 يوميًا بالتعاون مع dmc.