شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي يوسف: الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات قاسية على تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجدي يوسف، مراسل قناة «صدى البلد» في بروكسل، إن هناك توافقًا مصريًا فرنسيًا على ضرورة مواجهة استفزازات تركيا في شرق المتوسط.

وأضاف «يوسف» خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»: «الوساطة الألمانية بين أوروبا وتركيا فشلت في إيقاف سياسات أردوغان المثيرة للتوتر»، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد استخدام أنقرة سياسة التسويف لعدم تنفيذ مطالب أوروبا.

وأشار إلى أن ألمانيا تبحث فرض عقوبات على تركيا بسبب إصرارها على السياسات الاستفزازية بشرق المتوسط، لافتا إلى أن التحذيرات الأوروبية لأردوغان تنم عن أن العقوبات التي ستفرض على أنقرة صعبة.

وحول الوضع الوبائي في أوروبا، قال مراسل قناة «صدى البلد» إن بريطانيا أول دولة أوروبية ستبدأ حملة التطعيم بلقاح كورونا، متابعًا: «البشرية مرت بمرحلة صعبة جدا، لكن نحن الآن قادرون على رؤية النور في نهاية النفق، قربنا نقول لكورونا مع السلامة».