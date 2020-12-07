شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: مصر من أفضل 3 دول في التعامل مع «كورونا» تعليميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تسابق الزمن لتقديم أفضل مستوى تعليمي في مصر، مضيفا: «نسابق الزمن ماشيين بالمسطرة لتنفيذ خطتنا لتطوير التعليم وماشيين أسرع كمان، ووجود جائحة كورونا منذ مارس الماضي ضغطنا أننا نجتهد ونسرع في تقديم محتوى لأبنائنا الطلاب في التعليم الإلكتروني».

وأوضح شوقى، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن الوزارة أتقنت موضوع الامتحانات الإلكترونية، متابعا: «وصَّلنا التعليم الإلكتروني لأبنائنا في البيوت بمصر وخارجها، وده سرع التطوير التكنولوجي، وعاملين القنوات التعليمية لجذب الطلاب في مصر»، مؤكدا أن هناك إقبال كبير من الطلاب على المنصات التعليمية وأدخلنا القنوات التعليمية بإشراف كامل من أفضل المتعلمين في مصر.

وتابع: «تقدمنا مراكز كبيرة في ترتيب التعليم، واحنا من أول 3 مصنفة في حسن التعامل مع كورونا تعليميا، وبالتالى البنك الدولي والمؤسسات الكبرى تدعو الدول إلى السير على منهج مصر».