شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المواطنين على لجان مدينة نصر ومصر الجديدة بعد انتهاء الساعة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد المواطنين على لجان دوائر قسم نصر أول ونصر ثان ومصر الجديدة، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بعد استئناف التصويت عقب انتهاء ساعة راحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، وذلك وفقا لنص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية، وسط تواجد مكثف للخدمات الأمنية من مديرية أمن القاهرة لتأمين العملية الانتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها للتصويت فى جولة الإعادة بمحافظة القاهرة، والتى تجرى فى 6 دوائر انتخابية تشمل أقسام شرطة الزيتون والأميرية وحدائق القبة وأول وثانى مدينة نصر ومصر الجديدة والمرج والبساتين ودار السلام والمعصرة وحلوان و15 مايو والتبين ويتنافس فيها أربعة عشر مرشح على سبعة مقاعد.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الإنتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة، ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.