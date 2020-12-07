شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ماكرون يعتذر لأول مرة عن الرسوم المسيئة للرسول فى رده لليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تفاصيل المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس، وتقديم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأول مرة اعتذارا عن الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولار خلال 3 أشهر، وارتفاع درجات الحرارة نهارا وأمطار بالإسكندرية والعظمى بالقاهرة 23 غدا.. وغيرها من الأخبار المهمة..

وفيما يلي موجز أخبار مصر..

ماكرون يعتذر للعالم الإسلامى بعد سؤال ”الخليج 365”.. الرئيس الفرنسى ردا على محمد الجالى عن أزمة الرسوم المسيئة: أنا آسف لصدمة المسلمين بسبب الكاريكاتير والرسوم ليست استفزازا من فرنسا أو سلطات الدولة.. فيديو

أول اعتذار واضح عن الرسوم المسيئة للرسول وما سببته من ألم للمسلمين، تقدم به الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال القمة التى جمعته بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى قصر الإليزيه قبل قليل، وذلك ردا على سؤال ”الخليج 365” والزميل محمد الجالى.

الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع ماكرون: لدينا 55 ألف جمعية أهلية عاملة.. لا يليق أن يقدمنا أحد على أننا دولة مستبدة.. لا أحد يفرض على المصريين شيئا.. وأنا مطالب بحماية 100 مليون من تنظيم متطرف عمره 90 عاما

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر بها 55 ألف منظمة مجتمع مدنى، وهى جزء أصيل ومهم جدا فى العمل الأهلى الذى نسعى أن يكون شريكا للحكومة مع المجتمع المدني.

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولار خلال 3 أشهر

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعاً خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار ‏‏‏بمعدل زيادة سنوي 19.6%‏ لتسجل نحو 8.0 مليار دولار (مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق)، وفقا للبنك المركزى المصرى.

الحكومة تنفى إيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين نتيجة تداعيات كورونا

نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن إيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين نتيجة تداعيات أزمة كورونا

قمة مصرية - فرنسية فى قصر الإليزيه.. السيسى يؤكد إدانة كافة أشكال العنف وضرورة عدم ربط الإرهاب بأى دين أو حضارة بعينها.. وماكرون: حريصون على دعم الإجراءات الطموحة لمصر فى المجال الاقتصادى والتنموى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه فى العاصمة الفرنسية باريس.

مصادر: ترحيل صفوان ثابت والسويركي والأزهرى لسجن ليمان طرة بعد قرار حبسهم

كشفت مصادر قانونية، أن الجهات الأمنية، قررت ترحيل كلا من: صفوان ثابت مالك شركة جهينة، وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة الأسبق، وسيد السويركي مالك مجموعة محلات التوحيد والنور، لسجن ليمان طرة بجنوب القاهرة، بعد قرار جهات التحقيق بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بمشاركة جماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور.

تفاصيل القبض على أكبر مستريح بالشرقية.. قوة أمنية تلقى القبض عليه فى منزل أحد أقاربه.. نصب على أهالى ديرب نجم وجمع منهم مليار جنيه بدعوى توظيفها فى التجارة.. الضحايا: المتهم يعمل فى توظيف الأموال منذ التسعينات

يعيش عدد من أهالى قرية المناصافور التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حالة من القلق والخوف بعد تعرضهم لخسارة تحويشة عمرهم من مبالغ مالية تقدر بالملايين بعضهم اقترض مبالغ من البنوك ومنهم من وضع تحويشة عمره من العمل بالخارج، مع أحد الأشخاص الذين يعملون فى مجال توظيف الأموال بالقرية ويدعى" ح. ش" 52 سنة، أطلق عليه البعض مستريح الشرقية الأكبر، والذى تم القبض عليه أمس من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية.

إقبال متزايد من الناخبين على لجان إعادة انتخابات مجلس النواب.. توفير كراسى متحركة ومقاعد انتظار لكبار السن.. السيدات يتصدرن المشهد بدمياط وطوابير أمام لجان الإسماعيلية.. والشرطة تساعد المسنين على الاقتراع.. صور

انطلق التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون في محافظات الإسماعيلية، وبورسعيد والسويس ودمياط، فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم غدا الثلاثاء، وشهدت اللجان الانتخابية بالإسماعيلية، ازدحاما كبيرا أمام اللجان، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

الإسكان تعلن انتهاء تنفيذ مرافق الحى الحكومى.. المهندس جمال طلعت: إنجاز 90% من شبكة الطرق بحى الوزارات.. وستكون جاهزة الشهر الجارى.. بدء تسليم وحدات العام المقبل.. ومكتبة مركزية بمنطقة النهر الأخضر

كشف المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، انتهاء تنفيذ المرافق داخل الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تشمل «مياه وصرف وغاز وكهرباء وتليفونات»، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 90 % من شبكة الطرق داخل حى الوزارات، ومن المقرر الانتهاء من شبكة الطرق بالكامل فى موعد أقصاه 30 ديسمبر الجارى.

الرئيس السيسى يبحث مع وزيرة الدفاع الفرنسية تطوير التعاون العسكرى.. الرئيس: حريصون على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية ونظم التسليح مع فرنسا.. وبارلى: العلاقات المشتركة ركيزة للاستقرار والأمن فى المنطقة

الرئيس السيسى يبحث مع وزيرة الدفاع الفرنسية تطوير التعاون العسكرى.. الرئيس: حريصون على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية ونظم التسليح مع فرنسا.. وبارلى: العلاقات المشتركة ركيزة للاستقرار والأمن فى المنطقة.. وقمة مصرية - فرنسية بقصر الإليزيه

علي عبد العال عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات: الحكومة ليست ملزمة بالاستقالة مع انتخاب البرلمان الجديد.. مصيرها يرجع لرئيس الجمهورية وهو صاحب الاختصاص دستوريا.. واستكمال البنية التشريعية تحدي المجلس المقبل

أدلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، بصوته في جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في لجنته الانتخابية بمقر الجامعة العمالية بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة.

فيديو.. دار الإفتاء: اشتراط تحسين الخدمات بدفع بقشيش "رشوة"

أجرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بثا مباشرًا للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه:" هل يجوز أن أطلب بقشيش من الزبائن؟

وزير خارجية أرمينيا يطالب تركيا بسحب قواتها والمسلحين التابعين لها من كاراباخ

طالب وزير خارجية أرمينيا، أرا آيفازيان، تركيا بسحب قواتها والمسلحين التابعين لها من منطقة النزاع في ناجورني كاراباخ، مشيرا في الوقت نفسه إلى استعداد بلاده لتبادل الأسرى مع الجانب الأذربيجاني وفقا لمبدأ "الجميع مقابل الجميع".

بدء التحقيقات مع صاحب فيديو "سماح" والنيابة تأمر بالقبض على 4 مشاركين

بدأت نيابة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أحمد شفيق بركات، التحقيق مع مصطفى محمود صاحب فيديو "سماح"، وشهاب بلال، بعد نشر فيديو لقصة وهمية لفتاة تدعى سماح، ووجهت النيابة للمشاركين فى الفيديو عددا من الاتهامات منها إساءة استخدام وسائل التواصل بدون ترخيص، واستخدام مكبرات صوت ومذياع بدون إذن الجهات المختصة، ونشر إيحاءات جنسية، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين من خلال وسائل التواصل، وتصوير مقطع مرئى وعرضه بدون إذن، ونشر وترويج أخبار كاذبة، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار 4 مشاركين فى الفيديو.

حفل زفاف في المستشفى بعد إصابة العروس بفيروس كورونا فى الهند

قرر زوجان في شمال الهند إتمام مراسم الزواج في مركز لرعاية المصابين بفيروس كورونا، وهما يرتديان الملابس الوقائية، وذلك عقب ثبوت إصابة العروس بالفيروس في يوم زفافهما، حيث تم تداول صور للمراسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة نهارا وأمطار بالإسكندرية والعظمى بالقاهرة 23

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

محمد صلاح صاحب أفضل معدل تهديفى للاعبى ليفربول فى تاريخ البريميرليج

سجل النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف فريق ليفربول، رقما قياسيا جديدا خلال مسيرته مع الفريق بالدوري الإنجليزي، واعتلى النجم المصرى صدارة هدافي ليفربول التاريخيين في الدوري الممتاز، ونشر الحساب الرسمي للريدز على "تويتر" إحصائية بالمعدل التهديفي لدى أكثر اللاعبين أهدافا فى تاريخ ليفربول بالدوري، وكان محمد صلاح فى مقدمة اللاعبين.

الأهلى يواصل الإنجازات قبل أيام من نهاية 2020.. نادى القرن يتربع على عرش القارة السمراء والـ38عالميا بفارق 115 مركزا عن الزمالك.. ويتصدر قائمة الأكثر تتويجا بالقرن 21..وثالث المتوجين بالثلاثية بعد بايرن والهلال

واصل النادى الأهلي تحقيق الإنجازات فى عام 2020 عقب تتويجه بالثلاثية التاريخية والتى قادته لصدارة تصنيف قائمة الفرق الأفريقية والعربية واحتل المركز الـ 38 عالمياً، وفقاً لأحدث تصنيف من موقع "football database" برصيد 1722 نقطة فى القائمة الذى يتصدرها بايرن ميونخ الألمانى، وحقق الأهلي "الثلاثية التاريخية" بعدما توج بطلاً لمسابقة الدورى المحلى ودورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، وكأس مصر عقب تغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 3 – 2 عبر ركلات الترجيح فى المباراة النهائية التى جمعتهما بملعب "برج العرب"، علماً بأن الوقت الأصلي والإضافي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1.

عبد الحليم على يتراجع عن استقالته من الزمالك ويجتمع بلاعبى الفريق

تواجد عبد الحليم على، مدير الكرة بنادى الزمالك، بشكل طبيعى فى مران الفريق اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الأولى من مسابقة الدوري العام، بعد الجلسة التي جمعته مع أيمن يونس رئيس لجنة الكرة فى حضور أشرف صبحي وزير الرياضة وتم خلالها إثناء العندليب عن استقالته التى تقدم بها أمس. واجتمع عبد الحليم علي مع أشرف قاسم المشرف على الكرة على مع لاعبي الفريق قبل المران بشكل طبيعي وطالبهم بضرورة التركيز فى المرحلة القادمة .

اتحاد الكرة: الإيقاف 16 مباراة عقوبة الاعتداء على الحكام

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بالتنسيق مع لجنة الحكام، تغليظ عقوبات الاعتداء على الحكام فى الموسم الجديد، وتم الاتفاق على وضع بند فى اللائحة الجديدة يتضمن أنه فى حال اعتداء أى لاعب أو مدرب على الحكام يتم إيقافه 16 مباراة بدلا من 8 كما كان الحال فى اللائحة القديمة.