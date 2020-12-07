شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: تطوير منظومة العدالة فى مصر تكليف من الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن تطوير ملف منظومة العدالة فى مصر من الملفات الاستراتيجية وجاء بتكليف من الرئيس السيسى، مشيراً إلى أن خطة تنفيذيه لتطوير منظومه العدالة مدتها 3 سنوات ويشمل المحكمة، القاضى، إجراءات التقاضى وأخيرا القوانين المنظمة لها.
وكشف فى لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON"، عن كواليس تكليف الرئيس السيسى له بعملية التطوير قائلا: "الرئيس السيسى سألنى بعد تعيينى بالعدل "هل شكل المحاكم عاجبك؟".
وتابع الوزير: تطوير ابنية المحاكم مر بثلاث مراحل ونحن في المرحلة الأخيرة حيث أن المرحلة الاولى لتطوير المحاكم شمل 91 محكمة والثانية 116 فتطوير المحاكم كان شاملاً بداية من تطوير المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات، غرفه المداولة ودورات المياه وغيرها ".
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