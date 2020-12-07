شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: لدينا 14 مليون قضية بالمحاكم الجنائية والمدنية خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية فور انتشار جائحة فيروس كورنا فى العالم، والتى كان من بينها تعقيم المحاكم وإلزام جميع أطراف عملية التقاضى بارتداء الكمامات، مشيرا إلى أنه لم يتلقى شكوى واحدة تؤكد أن إحدى المحاكم تحولت بؤرة للفيروس.

وأوضح المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال حوار خاص أجرته الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، أن من بين الإجراءات التى اتخذها لمواجهة كورونا داخل المحاكم التنبيه على جميع الموظفين بالمحاكم بعدم قضاء طلب المواطن الذى لا يرتدى كمامة، مؤكدا على أن 99% من موظفى المحاكم ملتزمين بالكمامة ويتم مجازات غير الملتزم.

وحول القضايا المنظورة فى المحاكم الابتدائية، أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن أخر إحصائية صدرت فى عام 2019 تؤكد وجود 14 مليون قضية متداولة فى المحاكم المدنية والجنائية والأسرة والأحوال الشخصية، وأن هذه الاحصائية لا تشمل دعاوى صحة التوقيع والنفاذ.

وأشار وزير العدل إلى أن المادة 97 من الدستور كفل حق التقاضى وتقريبه للمتقاضين وبالتالى لا يجوز سن تشريع لمنع إساءة استعمال هذا الحق، خاصة مع قيام المواطنين باقامة دعاوى كيدية، موضحا أن أحد أسباب صعوبة التقاضى فى الدول الأجنبية وعدم وجود هذا الكم الهائل من القضايا ليدهم هو التكلفة الكبيرة لأتعاب المحاماه بالخارج، لافتا إلى أنه من حق أي مواطن إقامة دعوى تعويض ضد من يسيئ استعمال التقاضى ضده.

وأضاف وزير العدل، أننا نقوم بتيسير إجراءات التقاضى من خلال إقامة الدعوى "أون لاين"، حيث يمكن لأى مواطن إقامة دعوى مدنية إلكترونيا من على بوابة مصر الرقمية، وتسديد رسوم إقامتها من خلال الفيزا، مشيرا إلى أنه كتابة الجلسات بدأت تتحول من يدوية إلى إلكترونية.

وكشف وزير العدل عن بدء مشروع إقامة الدعوى "أون لاين" فى 7 محاكم ابتدائية بالقاهرة، ورغم أنه لا يوجد إقبال كبير عليها حتى الآن، الا أن بالفعل بدأ تنفيذها ويوجد اقبال بسيط عليها، مشيرا إلى أن نقيب المحامين رجائى عطية كان أحد المحامين الذين أقاموا دعوى مدنية "أون لاين"، مؤكد على أنه يسعى إلى تعميم مشروع الدعوى "أون لاين" على باقى المحاكم.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة"، من تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".