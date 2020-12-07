شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار سقف بعقار مكون من طابقين بالعمرانية ووفاة سيدة مسنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت محافظة الجيزة بلاغا بانهيار جزء من عقار رقم 26 مكرر من شارع مصر والسودان بحي العمرانية، حيث أكدت محافظة الجيزة أنه في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الفورية لكافة البلاغات الواردة فقد قام حي العمرانية بالتوجه إلى الموقع، وتبين أن العقار يتكون من أرضي + أول فوق الأرضي.

وأضافت المحافظة أنه تبين انهيار سقف الغرفة المكون من ألواح خشبية على الغرفة بالدور الأرضي، مما أدى إلى وفاة سيدة تبلغ من العمر 80 سنة، والعقار مكون من 4 شقق ولا توجد إصابات أخرى، وتم نقل المتوفاة إلى مستشفى الهرم، وتبين أن الانهيار نتيجة قيام المستأجر بعزل سقف الدور الأول فوق الأرضى الخشبى، وتم القبض على مستأجر الوحدة بقسم شرطة العمرانية، وإجراء المعاينة من قبل رئيس النيابة، وقام الحي بإعداد تقرير بإخلاء العقار من السكان لحين معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واستصدار القرار المناسب، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين القاطنين بالعقار، وذلك بحضور محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية.