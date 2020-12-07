شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف التصويت بإعادة المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان بعد توقفها ساعة للراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف اللجان الفرعية بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، منذ قليل فى الرابعة عصرا، عملية التصويت بعد توقفها مؤقتا لمدة ساعة للراحة المنصوص عليها فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.

ونص القرار على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

وأكد رؤساء اللجان الفرعية للحاضرين فى المراكز الانتخابى استئناف التصويت بعد أن تأكد كل رئيس لجنة من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، واثبات الإجراءات فى المحضر المعد لذلك.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.