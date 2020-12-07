شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التصويت فى اليوم الأول بجولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت منذ قليل فى التاسعة مساء، صناديق الاقتراع في اليوم الأول من التصويت بجولة الإعادة فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، على أن يتم استكمال التصويت غدا فى اليوم الثانى والأخير من هذه الجولة.

وقام رؤساء اللجان الفرعية عقب انتهاء التصويت بغلق صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية، إن الهيئة تابعت عن كثب كافة مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة والتى تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات.

وأكدت رئيس الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم ترصد أى شكاوى أو مخالفات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن عمليات الاقتراع تمت وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت مع إلتزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات.

وقام رؤساء اللجان الفرعية عقب انتهاء عمليات التصويت بغلق صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة.

وتجرى جولة الإعادة فى ختام جولات انتخابات مجلس النواب على 100 مقعدا بين 200 مرشحين، في 13 محافظة، بعد حسم 41 مقعدا بالجولة الأولى.

المحافظات التي تجري فيها الإعادة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء.

ويتابع الانتخابات 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية وأجنبية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 منظمة إعلامية دولية.

المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أجريت فى 14 محافظة وتضم 143 مقعدا فرديا، حسم منهم 142 مقعدا بالجولة الأولى والإعادة لها بينما يتبقى مقعد واحد مخصص لدائرة ديرمواس بالمنيا مؤجل لوقت لاحق، بعد الطعون القضائية التي اخرت اجراء الانتخابات عليه في الجولة الاولى.

وفى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أجريت فى 13 محافظة وتضم 141 مقعدا فرديا، حسم منهم 41 مقعدا بالجولة الأولى وتجرى حاليا الاعادة على 100 مقعد.

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر جميع المقاعد المخصصة لنظام القائمة فى المرحلتين الأولى والثانية بعدد 284 مقعدا.