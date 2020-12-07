شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تتوقع طقسا دافئا وأمطارا خفيفة غدا الثلاثاء ورياحا معتدلة على الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ودافئ على السواحل الشرقية، والرياح تكون معتدلة، وأن يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، كما توقعت الهيئة أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من بنى سويف والفيوم والمنيا.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.