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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من مقاتلى القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، وذلك فى إطار خطة اللقاءات الدورية التى تجريها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والقيادات والتشكيلات التعبوية.



وزير الدفاع يلتقى عددًا من مقاتلى قوات الصاعقة والمظلات (2)



وزير الدفاع يلتقى عددًا من مقاتلى قوات الصاعقة والمظلات (1)

بدأ اللقاء بعرض تقديمى عن التطوير والتحديث فى المنظومة التدريبية والإنشائية داخل القوات الخاصة تناول ما وصلت إليه من تطوير وتحديث خلال الفترة الحالية، وألقى قائد قوات الصاعقة كلمة أكد فيها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليلًا ونهارًا للحفاظ على أمن واستقرار الوطن مشيدًا بالدعم الكبير الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة والمظلات نظرًا لطبيعة عملهم الخاصة التى تتطلب إعداد فرد مقاتل ذو مواصفات قتالية عالية يستطيع من خلالها أن يؤدى مهامه بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال لقائه مع مقاتلى القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لهم، مؤكدًا تقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للجهد الهائل الذى يبذله هؤلاء الرجال من أجل الحفاظ على مقدرات شعب مصر العظيم.

وأدار حوارًا مع مقاتلى القوات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما استمع لآرائهم واستفساراتهم فى مختلف المجالات وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم باعتبارهم أحد عناصر القوات المسحة التى تحمى الوطن وتصون مقدساته.

وأكد مقاتلو القوات الخاصة على استعدادهم التام لتنفيذ كافة المهام وبروح معنوية مرتفعة، وأنهم على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم من أجل رفعة الوطن.

حضر اللقاء عددا من كبار قادة القوات المسلحة.