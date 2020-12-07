شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: غرف المداولة بالمحاكم المصرية مكيفة بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن غرف المداولة بالمحاكم المصرية مكيفة بنسبة تزيد عن 90%، وأن جميع قاعات محاكم مصر بها وسائل تهوية جيدة وليست كلها مكيفة لكن من ليس بها تكييف نعتمد على مراوح".

وأكد فى لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على شاشة "ON" إنه تم تطوير بعض المحاكم من الداخل والخارج نظرا لحالتها السيئة بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من غرف المحامين بالمحاكم بناء على طلبهم.

وعن ما يجرى تنفيذه الآن من تطوير قال الوزير: "جار تطوير محكمة عابدين بشكل يليق بمكانة مصر وياريت نشوفها قبل وبعد بدء التطوير وتطويرها يتواكب مع تطوير ميدان التحرير وبدأنا أعمال التجديد فى محاكم مصر الجديدة وشمال القاهرة والإسكندرية كون كثير من هذه المحاكم تمثل رمز وطراز معمارى فريد وتعاقدنا فى بعض المحاكم ذات الطابع الفريد فى طرازها المعمارى مع هيئات متخصصة".

وحول آلية التنفيذ لعملية التطوير ومراقبتها، قال الوزير: "وثقنا وضع المحاكم قبل وبعد التطوير حتى نتمكن من محاسبة المسئولين عنها".