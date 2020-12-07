شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: تكلفة انتقال سيارة الشهر العقارى المتنقلة لمنزل المواطنين 500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن مشكلة الشهر العقارى كانت تتمثل فى زحام جميع المكاتب وطوال أيام الأسبوع، لكن بعد اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة لمعالجة الوضع أصبح الزحام فى مكاتب محددة وفى أوقات معينة من الأسبوع.

وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال حوار خاص اجرته الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، إلى أنه تم زيادة عدد الموثقين بالشهر العقارى بنحو ألف موثق بقرار مباشر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ليصبح عدد الموثيق 3500 موثق من أصل 9 آلاف موظف بالشهر العقارى.

أوضح وزير العدل أن عدم التوسع فى مكاتب الشهر العقارى مع زيادة الكثافة السكانية سبب التكدس فى المكاتب فمن غير المعقول أن يكون مكتب الشهر العقارى الذى يخدم المواطنين من 10 سنوات هو ذاته الذى يخدم المواطنين فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فى زيادة عدد مقار الشهر العقارى بفتح مكاتب جديدة بالبريد ومراكز تكنولوجية وأندية.

وأضاف المستشار عمر مروان أن عدد مكاتب الشهر العقارى فى مصر 525 مكتب منها 52% مميكن بينما سيتم الانتهاء من ميكنة 48% من مكاتب الشهر العقارى المتبقية خلال سنة.

وذكر أنه من بين الحلول التى تقدمت بها وزارة العدل لحل أزمة الشهر العقارى استحداث تطبيق "أرغب في عمل توكيل" لعمل توكيلات الشهر العقاري من المنزل، كما تم اطلاق أول سيارة متنقلة للتوثيق بالشهر العقاري للاستعانة بها أمام المكاتب المزدحمة، وأن تكلفة حضور سيارة التوثيق المتنقلة للمواطن فى منزله بتكلفة 500 جنيه.

وأعلن وزير العدل أن تطوير نماذج وأوراق الشهر العقارى بتوجيه رئاسى بحيث تكون غير قابلة للتزوير أو التلاعب مشيرا إلى أنه سيتم طرح هذه النماذج المؤمنة للاستخدام من أول يناير 2020.

وكشف وزير العدل عن تمكن الشهر العقارى من إجراء 60 ألف معاملة إلكترونيا من يوليو وحتى أكتوبر الماضى، كما تم افتتاح حوالى 90 مكتب توثيق بالبريد أغلبها فى القرى والنجوع.

وقال وزير العدل إن هناك 95% من العقارات غير مسجلة في مصر بسبب صعوبة الإجراءات رغم أن أقصى رسم للشهر العقارى عند تسجيل الملكية 2000 جنيه فقط، ولكن الرسوم الباهظة فى تسجيل العقارات لا تخص الشهر العقارى لكنها تعود لنقابة المحاميين والضرائب العقارية.

وتابع: أنه تم أضافت مادة بقانون الشهر العقارى تسهل إجراءات تسجيل العقارات فى مصر وهى المادة 35 مكرر من الشهر العقارى والتى سيتم العمل بها من شهر مارس المقبل.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة"، من تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".