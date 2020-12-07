شكرا لقرائتكم خبر عن تلاوة مؤثرة للشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد على طريقة والده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اللي خلف مامتش".. ينطبق هذا المثل الشعبى على اللواء طارق ابن الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، أحد عباقرة دولة التلاوة فى مصر والعالم، فقد ورث طارق طريقة والده فى تلاوة القرآن الكريم.

ويقدم الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد عبر ”الخليج 365” تلاوة قرآنية على طريقة والده الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

وفي حوار سابق لـ ”الخليج 365”، قال طارق عبد الباسط عبد الصمد، إن والده كان حريصا على تحفيظه وإخوته القرآن الكريم، قائلاً: "أحضر لنا أحد المشايخ فى المنزل وأكملت حفظ القرآن الكريم وأنا فى سن 15 سنة، وحينما وجد فينا والدى أنا وأحد أشقائى النبوغ والاستعداد للتلاوة فكان يعطينا توجيهات لإجادة التلاوة".

وحول أول مرة قرأ فيها القرآن الكريم قال طارق عبد الباسط عبد الصمد:"أول مرة أقرأ فيها كانت فى مسجد مصطفى محمود، فى الثمانينيات وكان سنى 15 سنة، وكنت أقرأ بين الأذان والإقامة لصلاة العصر، وأول مرة سمعنى والدى مع الجمهور كانت فى قرية المطاعنة بالأقصر، وكنت معه وقتها فى واجب عزاء، فطلب منه الحضور الاستماع لأحد أبنائه، وتلوت بالفعل، وقبلها كنت أٌقرأ القرآن فى منزلنا فكان والدى يتساءل هل هذا "كاسيت" فكنت أقول له أنا من أتلو فيثنى على صوتى، وينصحنى، وقبل وفاته طلب منى أن أكمل مسيرته فى تلاوة القرآن الكريم.