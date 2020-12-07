شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نائب رئيس جامعة عين شمس بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر بجامعة عين شمس، إصابة الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير مستشفيات جامعة عين شمس السابق بفيروس كورونا. وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك إجراءات احترازية شديدة داخل المبنى الإدارى بجامعة عين شمس، وإجراء مسجات لكافة المخالطين .

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة نائب رئيس جامعة عين شمس بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.