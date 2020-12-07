أمين "المحامين العرب" يشيد بدور رجائي عطية في الحفاظ على مقر الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال ناصر الكريوين، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، إنه يثمن ـالوقفة الشجاعة، والبسالة الواضحة لنقيب محامي مصر رئيس الاتحاد رجائي عطية من أجل الدفاع عن مقر الاتحاد، والدفاع عن كيانه من محاولة الاعتداء عليه، والنيل من مقدراته ومكتسباته؛ باعتباره صرحًا ورمزًا لجميع المحامين في الوطن العربي، وتصديه الراسخ لمحاولة حلحلة وحدة الصف العربي من قِبل أشخاصٍ لا صلة لهم بالاتحاد، وليسوا سوى أعضاء منتهية ولايتهم، ولم تعد لهم صفة فيه، بحسب ما قال.

وأكد الأمين العام للاتحاد أنه لم يصدر ـ وللآن ـ ثمة بيان من أيٍّ من النقباء العرب الذين يحرصون كل الحرص على استقرار الاتحاد، والذود عن حياده، وتأكيد أهمية العمل العربي المشترك؛ بخلاف ما يصدره من انتهت ولايتهم، أو ذلك الذي يصدره من لا يمثلون الاتحاد تمثيلًا صحيحًا؛ ومنهم نقباء قلة من أصل 33 نقيبًا عربيًا؛ وهم نقباء الأردن وطرابلس ووجدة وسوريا، ممن يريدون زعزعة الاتحاد لمصالح شخصية، والنيل من استقراره، الأمر الذي يكشف ـ وبوضوح لا يحتمل اللبث ـ عدم التزامهم باللوائح والنظم المعمول بها في الاتحاد، ومخالفتهم للشرعية والقانون مما لا يقبله أي محـامٍ عـربي حـر.

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