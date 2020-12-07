محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن خروج 94 مواطنًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وذلك من إجمالي 106 حالة أُصيبت باختناق نتيجة تسرب غاز الكلور بشركة مياه الشرب بحي الزهور بمحافظة كفر الشيخ.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف مجهزة وإرسال فريق من المسعفين على الفور بموقع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم نقل 64 حالة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، و 46 حالة إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأكد "مجاهد" أنه جميع المواطنين الذين ما زالوا في المستشفيات حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية وخروجهم من المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: إصابة 110 أشخاص باختناق نتيجة تسرب غاز الكلور بشركة المياه كفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.