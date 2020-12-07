تسبب تسممًا رؤيًا.. البحوث الفلكية يكشف سبب خروج نار من الأرض بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سبب خروج نار من باطن الأرض، موضحًا أنه يرجع إلى وجود رسوبيات الطفلة الزيتية السوداء، التي يوجد بها خامات تحتوي على جزء من الفسفور، وعند تعرض هذه الطفلة للهواء يحدث لها أكسدة ما ينتج عنه اللون الفسفوري الذي يشبه عملية اشتعال النحاس.

وأوضح القاضي، في تصريحات له، أن فريقًا من "معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية" أخذ عينات من المنطقة التي حدثت بها الظاهرة، وكشف التقرير المبدئي أن هناك نظامًا من الفوالق في باطن الأرض، يصنع توصيلية للسوائل الساخنة، إذ تتجاوز درجة الحرارة 200 درجة مئوية.

وتابع القاضي: "اتضح للفريق العلمي وجود فالقين كبيرين في باطن هذه المنطقة، وهو ما ينتج عنه تدوير للماء الساخن في الأعماق، وتفاعل الماء الساخن منع المواد الموجودة، ينتج عنه عملية أكسدة ويشتعل عند كشف طبقة الرمل التي تغطيه".

وأضاف قائلًا: "الظهور الأول للواقعة حدث منذ 3 سنوات مع عمليات التعمير المتصاعدة بالمنطقة"، مشيرًا إلى أن الخطورة على البشر منها تتركز في احتمالية حدوث تسمم رئوي بسبب استنشاق الغازات الناتجة، وهو الأمر الذي يتم تدارك خطورته بتقديم النصائح للأهالي بالابتعاد عنه، وتعزل السلطات التنفيذية المواطنين أيضًا عن موقع النيران.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، مقاطع فيديو تظهر نيرانًا تخرج من باطن الأرض في قرية الهنداو بمركز الدخيلة بمحافظة الوادي الجديد.​