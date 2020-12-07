أمطار وشبورة ورمال.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الأحد المقبل (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أبرز الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من الثلاثاء 8 ديسمبر، وحتى الأحد 13 ديسمبر، والتي جاءت على النحو التالي:

الثلاثاء 8 ديسمبر:

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

- شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الأربعاء 9 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30%، على بعض المناطق من دمياط ومطروح والسلوم.

- شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الخميس 10 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30%، على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم.

- شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية

- نشاط رياح على بعض المناطق من غرب البلاد.

الجمعة 11 ديسمبر:

- شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

السبت 12 ديسمبر:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

- شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد (الإسكندرية مطروح السلوم وسيدي براني وسيوة).

الأحد 13 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

- شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب وشرق البلاد وشمال الصعيد.

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