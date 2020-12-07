"تفاصيل انتحار عروس الطوابق بعد 13 مرة زواج وعقار الهرم المنهار".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"خليه يعمل العزل".. آخر كلمات مُسنة لقيت حتفها تحت أنقاض عقار الهرم

لم تهنأ مُسنة في منتصف السبعينات بشروعها في ترميم سقف منزلها القديم بمنطقة الهرم. انتهت حياتها بشكل مأساوي تحت الأنقاض.

مساء الاثنين، حضر عامل بناء على اتفاق مسبق لتنفيذ أعمال ترميم وطبقة عازلة للعقار رقم 26 مكرر المكون من طابقين (أرضي - أول علوي) بشارع مصر والسودان القريب من نفق الهرم، غرب محافظة الجيزة.

عقار الهرم المنهار.. ماذا حدث في السادسة والنصف مساء؟

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مصرع مسنة وإصابة عامل في انهيار منزل بالهرم، الاثنين.

في تمام السادسة والنصف مساء لقى مسؤول شرطة النجدة بلاغا بانهيار جزء من عقار رقم ٢٦ مكرر من شارع مصر والسودان بحي العمرانية.

ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزل بالهرم إلى متوفاة ومصاب

أصيب عامل بجروح وكدمات إثر انهيار منزل بالهرم، مساء الاثنين.

وتم إسعاف المصاب بموقع الحادث، وتبينت إصابته في السابق لدى وقوفه أعلى سقف العقار قبل انهياره.

دفعت حياتها ثمن ترميم السقف.. تفاصيل مصرع مُسنة في انهيار منزل بالهرم

كشفت المعاينة ملابسات مصرع مُسنة في انهيار منزل بمنطقة الهرم، مساء الاثنين.

مالكة المنزل (ناني بخيت 75 سنة) قررت ترميم سقف الغرفة العلوية وعمل طبقة عازلة فاستعانت بأحد العمال؛ لإنجاز تلك المهمة.

"السقف وقع عليها".. انتشال جثة مُسنة في انهيار منزل بالهرم

انتشل رجال الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة مُسنة لقيت مصرعها إثر انهير منزلها بالهرم، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بانهيار منزل بشارع نصر الدين بالقرب من نفق الهرم.

انهيار منزل من طابقين في الهرم

شهدت منطقة الهرم انهيار منزل مكون من طابقين بشارع مصر والسودان، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بانهيار منزل بشارع نصرالدين بالقرب من نفق الهرم.

عمليات القضاة: انتظام التصويت في اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية للنواب

صرح المستشار حمدي معوض عبدالتواب؛ عضو غرفة عمليات نادي قضاة مصر؛ أن عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات إعادة المرحلة الثانية لمجلس النواب تسير بانتظام منذ الصباح.

مصدر أمني يكشف ملابسات إلقاء "مهندس أوسيم" لأموال من الشرفة

قال مصدر أمني مسؤول إن تحريات أجهزة الأمن كشفت أن مهندس البترول الذي ألقى أموالا من الشرفة فى أوسيم يعانى من اضطرابات نفسية.

بعد قرارات النيابة بحبسهم.. ترحيل السويركي وصفوان والأزهري لـ"طرة"

أكدت مصادر أمنية وقانونية أنه تم ترحيل رجل الأعمال صفوان ثابت، وسيد السويركي مالك محال "التوحيد والنور"، ووزير القوى العاملة الأسبق خالد الأزهري - إلى سجن طرة، بعد قرارات النيابة حبسهم على ذمة تحقيقات بشأن الانضمام لجماعة الإخوان ودعم تنظيم إرهابي.

"ضربت حماتها بموس واتجوزت 13 مرة".. تفاصيل جديدة في واقعة انتحار عروس "الطوابق"

لم يتردد أهالي منطقة الطوابق في فيصل لحظة عندما سمعوا صوت صراخ يستغيث بهم؛ إذ هرعوا إلى العقار (محل الصوت)، لكنهم صدموا عندما رأوا "آية" ملقاة على الأرض جثة، ورأوا رأسها متفتتا والدماء حولها من كل جانب، بعدما سقطت من الطابق الرابع وبجوارها زوجها "محمد"، حيا فأسرعوا بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هتك عرض مسنة وصورها لابتزازها.. إحالة شاب لمحكمة الجنايات

قرر نيابة عين شمس، إحالة شابين وفتاة للجنايات في اتهامهما بابتزاز وسرقة سيدة مسنة.