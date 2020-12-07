النيابة تطلب التحريات وتفريغ الكاميرات في واقعة العثور على جثة بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

طلبت نيابة الشروق وبدر، تحريات المباحث في واقعة العثور على جثة غير معلومة بمدينة بدر، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم محمد عبد المنعم، رئيس مباحث بدر، يفيد بتلقيه بلاغًا يفيد بوجود جثة مجهولة الهوية مشوهة وملقاة بطريق الروبيكي.

وبجمع المعلومات توصل رجال مباحث بدر إلى أن الضحية لقي مصرعه فور اصطدام سيارة ملاكي به وفرت هاربة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجار ملاحقة المتهم بقيادة السيارة.