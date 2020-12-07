"خليه يعمل العزل".. آخر كلمات مُسنة لقيت حتفها تحت أنقاض عقار الهرم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تهنأ مُسنة في منتصف السبعينات بشروعها في ترميم سقف منزلها القديم بمنطقة الهرم. انتهت حياتها بشكل مأساوي تحت الأنقاض.

مساء الاثنين، حضر عامل بناء على اتفاق مسبق لتنفيذ أعمال ترميم وطبقة عازلة للعقار رقم 26 مكرر المكون من طابقين (أرضي - أول علوي) بشارع مصر والسودان القريب من نفق الهرم، غرب محافظة الجيزة.

على بعد أمتار من المنزل يجلس عجوز بلغ من العمر أرذله على مقعده الوثير يتبادل الحديث مع الجيران. دار حوار مقتضب بينه وبين "ناني" أخبرته "خلي الواد يعمل العزل" قبل أن تنشغل في متابعة تنفيذ الطبقة العازلة.

لم يدر العجوز أنها ستكون آخر كلمات لجارته المُسنة. حالة المنزل القديم لم تتحمل أعمال الترميم فانهار سقف الطابق العلوي والأرضية وكمية من جوالات الأسمنت على الشقة التي تقطن فيها السيدة المُسنة بمفردها لتلقى حتفها في الحال.

فور إخطاره بالواقعة، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري بقيادة اللواء علاء سعيد والمقدم محمد إمام والمقدم مصطفى عبد الحليم.

ونجح رجال الإنقاذ في انتشال جثة السيدة المُسنة من تحت الأنقاض، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الهرم. وذكر تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة كسر في الجمجمة واشتباه نزيف داخلي.

وتم إسعاف العامل بموقع الحادث، وتبين إصابته في السابق لدى وقوفه أعلى سقف العقار قبل انهياره.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط العقار بعد إخلائه تنسيقا مع مسؤولي الحي؛ للحفاظ على سلامة المارة وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة.