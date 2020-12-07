انهيار منزل من طابقين في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: شهدت منطقة الهرم انهيار منزل مكون من طابقين بشارع مصر والسودان، مساء الاثنين. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بانهيار منزل بشارع نصرالدين بالقرب من نفق الهرم. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري بقيادة اللواء علاء سعيد والمقدم محمد إمام والمقدم مصطفى عبدالحليم. وانتقلت قوات الشرطة مدعومة بمعدات الحي لرفع ركام العقار، وانتشال الضحايا.

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