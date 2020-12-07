شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التصويت باليوم الأول من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بمرحلتها الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل بجولة الإعادة من المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب عقب انتهاء آخر ناخب متواجد داخل المقر الانتخابي من الإدلاء بصوته.

عقب انتهاء عمليات التصويت قام القضاة رؤساء اللجان الفرعية، بغلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق متضمنًا الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وفقًا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة.

ومن المقرر استئناف عملية التصويت غدا في ثاني أيام التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ويسبق ذلك عملية تطهير وتعقيم المقار الانتخابية.

وخصصت الهيئة الوطنية خط ساخن رقم 19826، لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.

ويتنافس في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنظام الفردي، محافظة القاهرة بين 14 مرشحًا، وفي القليوبية بين مرشحين اثنين، وفي الدقهلية بين 42 مرشحًا، وفي المنوفية بين 22 مرشحًا، وفي الغربية بين 28 مرشحًا، وفي كفر الشيخ بين 20 مرشحًا، وفي الشرقية بين 42 مرشحًا، وفي دمياط بين 8 مرشحين، وفي الإسماعيلية بين 10 مرشحين وفي السويس بين 4 مرشحين، وفي شمال سيناء بين 4 مرشحين، وفي جنوب سيناء بين مرشحين اثنين.

وتشهد انتخابات مجلس النواب اهتمامًا إعلاميًا دوليًا، وتشارك 153 وسيلة إعلام أجنبية في متابعة انتخابات مجلس النواب و51 مؤسسة إعلام محلي، بالإضافة إلى مشاركة 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية في أعمال المتابعة الخاصة بالانتخابات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.