شكرا لقرائتكم خبر عن «المصريين الأحرار»: القمة المصرية– الفرنسية ناقشت تعزيز سبل التعاون في المجالات المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بنجاح القمة المصرية الفرنسية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي فرنسا ولقاء نظيره إيمانويل ماكرون، وحفاوه الاستقبال التي تعكس قوة الصداقة بين البلدين والشراكة الاستراتيجية في محاور متعددة.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الزيارة تأتي في توقيت غاية الحساسيه في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الجانب الفرنسي على كافة المستويات الأقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية خاصة مكافحة الإرهاب ومجريات ما يحدث بشرق المتوسط والمنطقة.

وأضاف«خليل» في بيان صحفي، أن اللقاء تبنى دفع المزيد من الاستثمارات الفرنسية داخل مصر، وتعزيز سبل التعاون في المجالات المختلفة ومنها التعليم والصحة والاتصالات والذكاء الاصطناعي، وذلك في ضوء التحول الرقمي الذي تتبناه القيادة السياسية المصرية للارتقاء بكافة المستويات الخدمية والعلمية، وأيضا تعزيز الحراك السياحي في مصر.

وأكد أن التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين في ضوء الصداقة الوثيقة والتي شهدت تطورا ملحوظ خلال السنوات الأخيرة كان محور أساسيا، ولاسيما منطقة شرق المتوسط والعمل على تحقيق وإرساء دعائم الأمن والأستقرار.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل دوما هموم المنطقة بأثرها، ولذلك ناقش مجريات ملف فلسطين وضرورة تهيئة المناخ الملائم لتحقيق السلام، ومجريات الأمر في ليبيا وتبني الحل السياسي الشامل للحفاظ على وحدتها، وتطرق للحديث عن مستجدات المناقشات بشأن سد النهضة والمساعي المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن للملء والتشغيل يراعي مصالح الجميع.

وأوضح أن رئيس مصر تبني خلال كلمته واللقاء ضرورة تشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب، ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية، وكالعادة لم يترك السيسي محورا اساسي دون الحديث فيه خلال القمة الناجحة.