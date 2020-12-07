شكرا لقرائتكم خبر عن اللجان الانتخابية بالبساتين تغلق أبوابها أمام الناخبين فى التاسعة مساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت اللجان الانتخابية بالبساتين أبوابها أمام الناخبين في الساعة التاسعة من مساء اليوم، بعد إجراء التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية للانتخابات، وسط إجراءات أمنية مشددة وحرص الناخبين على ارتداء الكمامات كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا .

وشهدت اللجان إقبالا كثيفا من الشباب والسيدات ورجال عائلات البساتين ودار السلام الذين حرصوا على التصويت، فيما تواجد مندوبو مرشحى الإعادة أمام أبواب اللجان الانتخابية .

وتشهد دائرة دار السلام والبساتين، إعادة على المقعد الثالث بين المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وعلي عبدالونيس .