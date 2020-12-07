شكرا لقرائتكم خبر عن فرق التأمين الطبي لجولة الإعادة لانتخابات النواب بالسويس تواصل علمها واتخاذ إجراءات ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل فرق التأمين الطبي بالسويس مجهوداتها لتأمين المقار الانتخابية طبيًا بالمحافظة.
ويُجرى القياس الحراري للناخبين والتشديد على ارتداء الكمامة في محيط اللجان وداخلها وإحالة المشتبه بهم للمستشفيات، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المركزية للتأمين الطبي للانتخابات بمديرية الصحة بالسويس والمنعقدة على مدار الساعة بمقر ديوان عام مديرية الصحة.
من جانبه شدد الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بحسب بيان، الاثنين، على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم داخل المقار الانتخابية وعدم التهاون لضمان سلامة جميع القائمين على العملية الانتخابية.
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