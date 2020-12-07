شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. مطرانية ملوي توقف الصلاة لحديثي الولادة و«الثالث» للمتوفين 30 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس قرار مجمع كهنة الإيبارشية برئاسة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، بعد اجتماع موسع ضم الآباء الكهنة، ووكلاء المطرانية، والمجلس الإكلريكي، ولجنة المصالحات، وتقرر أن يعمل بالتدابير الاستثنائية لمدة شهر بدءًا من اليوم الاثنين لحين معاودة تقييم الأمور.

وتضمّنت القرارات الاستثنائية لمطرانية ملوي استمرار إقامة القداسات الإلهية، على أن يكون حضورها بنسبة حضور 25 % من سعة الكنيسة، وبنظام الحجز بحسب الطريقة التي تحددها كل كنيسة، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وبخصوص مدارس التربية الكنسية والاجتماعات، تقرر استمرار حضور الخدمة حتي المرحلة الثانوية بنسبة 25% وتعليق باقي الاجتماعات.

أما بالنسبة لسهرات شهر كيهك، فقرر مجمع كهنة ملوي أن يتم تعليقها لهذا العام، على أن تصلي التسبحة يوميا من الساعة 6 إلى 9 مساءا بحضور نسبة 25% ويمكن أن تذاع أون لاين.

وفي شأن المعمودية، سمحت مطرانية ملوي أن يتم ممارسة المعمودية خلال الشهر المقل، ولكن شريطة أن تتم بحضور أربعة أفراد من أسرة المعتمد.

وبخصوص الجنازات تقرر أن تكون الصلاة بحضور أسرة المتوفي بحد أقصي عشرة أفراد، وأوصت مطرانية ملوي باقتصار استقبال العزاء على وسائل الاتصال، فقط دون فتح قاعات العزاء أو إقامة سرادقات.

وقرّرت مطرانية ملوي أن يلتزم الآباء الكهنة بعدم صلاة الثالث، والحميم «للأطفال حديثي الولادة» وأي صلوات طقسية أخرى، أو التناول في المنازل خلال هذه الفترة، على يتم الافتقاد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف ممن قبل الكهنة والخدام.

بيان مطرانية ملوي