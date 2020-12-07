شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تنتخب يتصدر محركات مواقع التواصل بجولة إعادة النواب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت محافظة القاهرة، المشهد الانتخابى بمحركات مواقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك – تويتر" بعدما شهدت أقبالا كبير من الناخبين على كافة اللجان المتواجدة بقطاعات العاصمة خلال جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بـ 6 دوائر انتخابية.
وفتحت اللجان أبوابها للتصويت في جولة الإعادة بمحافظة القاهرة، والتى تجرى فى عدد 6 دوائر انتخابية تشمل أقسام شرطة الزيتون والأميرية وحدائق القبة وأول وثاني مدينة نصر ومصر الجديدة، والمرج والبساتين ودار السلام والمعصرة، وحلوان و15مايو والتبين، ويتنافس فيها أربعة عشر مرشحا على سبعة مقاعد.
ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.
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