السياحة والآثار: الصور المتداولة لمنطقة كوم الشقافة قديمة ولا تعبر عن المنطقة الأثرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن الصور التى نشرتها أحد المواقع الإخبارية والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، عن منطقة آثار كوم الشقافة ، قديمة ولا تعبر عن الواقع الحالى للمنطقة الأثرية، موضحا أن منطقة كوم الشقافة تعتبر واحدة من أهم المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة بالإسكندرية وتحظي باهتمام كبير ومستمر من المجلس الأعلى للآثار.
وذكرت وزارة السياحة والآثار، أنه إيماء إلى ما تم تداوله حول رصد عدد من الصور التي تُشير إلى وجود تراكم لبعض القمامة في بعض الأماكن بمنطقة آثار كوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية فإن هذه الصورة قديمة.
وأشار، الى أن هذه المنطقة تعد متحفاً مفتوحاً يحوي العديد من المقابر والآثار المكتشفة من مناطق أخرى بالإسكندرية مما يجعل هذا الموقع مزاراً مميزاً، لافتاً إلى مشروع تخفيض المياه الجوفية الذي يعد أحدث ما قام بتنفيذه المجلس بالمنطقة حيث ساهم بصورة كبيرة في حماية المقابر وزيادة معدلات زيارتها عما كانت عليه.
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