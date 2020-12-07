شكرا لقرائتكم خبر عن "فلسفة الحرب والسلم والحكم" .. أحدث مؤلفات وزير الأوقاف ضمن سلسلة رؤية والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن الكتاب يبين أن الحرب ليست غاية ولا هدفًا لأي دولة رشيدة أو حكم رشيد ، كما أنها ليست نزهة أو فسحة ، وكان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: " لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية ، فإذا لقيتموه فاصبروا " ، وإنما شرعت الحرب لرد الاعتداء ودفع العدوان ، فهي حرب في جملتها حرب دفاعية ، لا بغى فيها ولا اعتداء.
ويؤكد أن قضية السلم هي القضية الراسخة في الفكر الإسلامي، وأن السلام الحقيقي يقتضي أن يكون الإنسان في سلام مع نفسه، مع أصدقائه، مع جيرانه ، مع الإنسان والحيوان والنبات والجماد، مع الكون كله، يقول النبى (صلى الله عليه وسلم): " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ".
ويوضح، أن الإسلام لم يضع قالبا جامدًا صامتًا محددًا لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه، وإنما وضع أسسًا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدًا يُقره الإسلام، ومتى اختلت أصاب الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها.
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