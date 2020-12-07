شكرا لقرائتكم خبر عن الشراقوة يواصلون توافدهم على مقار اللجان الانتخابية في أول أيام جولة «إعادة النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المواطنون بقري ومدن محافظة الشرقية، توافدهم على مقار اللجان الانتخابية بدوائر المحافظة الثمانية والمخصص لها ٢١ مقعدا فرديا، والإصطفاف أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، وذلك منذ فتح باب اللجان في الساعة التاسعة صباحا حتي الساعات الأخيرة قبل إنتهاء اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وغلق اللجان في التاسعه مساءا، وسط جو يسوده النزاهه والديمقراطية والشفافية.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي بأكمله يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مناشداً المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم الانتخابية سرعة النزول للإدلاء بصوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي قبل موعد غلق صناديق الاقتراع.

وقدم المحافظ الشكر لرجال الدولة لدورهم في تأمين مقار لجان انتخابات مجلس النواب، وظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة، مضيفا أنه لمس بنفسه الإجراءات الأمنية التي وضعتها قوات الشرطة لتأمين الانتخابات، والتصدى لأى محاولات من شأنها أن تعكر صفو العملية الإنتخابية.