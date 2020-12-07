شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف يشهد لقاء تعريفيا بمشروع الزراعات الذكية مناخيا من أجل الحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف اللقاء الموسع الذي نظمته مؤسسة كير مصر للتنمية بالتعاون مع المحافظة للتعريف بمشروع الزراعة الذكية مناخيا من أجل الحياة «CSA4l»، ضمن أنشطة برنامج دعم منظمات المجتمع المدني في مصر والممول من الاتحاد الأوروبي ،وذلك بحضور المهندس عمر على حسن وكيل وزارة الزراعة، والأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، والمهندسة مروة حسين مدير مؤسسة كير مصر للتنمية.

وأشاد سلامة بالدور الكبير لمؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في الدفع بجهود المحافظة التنموية والخدمية، خاصة هيئة كير التي تسهم بشكل ملموس في تنفيذ العديد من المشروعات والأنشطة في القطاعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين، فضلا عن دورها المتميز في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الرعاية والدعم للمرأة والشباب وصغار المزارعين.

كما نوه نائب المحافظ إلى الخطة التي يرعاها الدكتور محمد هاني غنيم لاستثمار كافة الموارد والميزان النسبية التي تتمتلكها المحافظة في عدد من المجالات،وذلك ضمن إستراتيجية تنموية يجري إعدادها تعتمد على خريطة تنموية بها كل المواقع ذات الميزات النسبية،والفرص التنموية الواعدة خاصة في القطاع الزراعي الذي تشتهر بها بني سويف كمحافظة زراعية في المقام الأول، لافتا إلى أن يتم حاليا دراسة مقترح لتخصيص أكثر من 300 فدان بالظهرير الصحراوي لسمسطا لاقامة مدينة صناعية متكاملة للتصنيع الزراعي في مجال النباتات الطبية والعطرية، التي تمتلك فيه المحافظة ميزة تنافسية عالية

تناول اللقاء التعريف بمشروع الزراعة الذكية مناخيا والذي يستهدف تطور النظم الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية، مع التركيز على تدعيم هذه النوعية من الزراعة لذوي الحيازات والمساحات الصغيرة، بهدف زيادة الإنتاجية والدخول بطريقة مستدامة، وبناء القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من معدلات الاحتباس الحراري، فضلا عن استعراض نموذج الرقابة الاجتماعية وكيفية اختيار المجتمعات والجمعيات والمعايير الواجب توافرها لتنفيذ المشروع في تلك الأماكن وطبيعة عمل الجمعيات الشريكة في المشروع، فيما اختتم اللقاء بنقاش مفتوح حول المشروع وآليات تنفيذه ،أعقبها جلسة متخصصة حول الزراعات الذكية مناخيا، وحاضر فيها أ.د. فؤاد زكريا، أحد المتخصصين والخبراء في هذا المجال.