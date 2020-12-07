شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تعلن حاجتها لأطباء للعمل في أوغندا والجابون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، عن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل كخبراء مصريين لمدة عام قابلة للتجديد في كل من أوغندا والجابون وفقاً للشروط الواردة بالإعلان المرفق. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية تعلن حاجتها لأطباء للعمل في أوغندا والجابون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.