شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف: لابد من تسريع وتيرة العمل لانتهاء رفع كفاءة مستشفى الصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، الاثنين، مستشفى الصدر، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجاري تنفيذها، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي،وضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا،وتحسباً لحدوث موجة ثانية من الفيروس

وتابع نائب المحافظ أعمال التطوير التي يتم تنفيذها لتحسين مستوى الخدمة الصحية في هذه المستشفى النوعية التي تقوم بدور أساسي في الفترة الحالية باعتبارها عنصرا نوعيا في المنظومة الصحية لمواجهة كورونا، حيث تفقد بعض مواقع العمل بالمستشفى والتي تشمل تطوير الأقسام الداخلية وزيادة قدرتها الاستيعابية لتصل إلى 100سرير، بالإضافة إلى إنشاء عناية مركزة بطاقة 25 سريراً،بجانب أعمال تطوير المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ والاشتباه والإيجابي بفيروس كورونا، فضلا عن رفع كفاءة المعامل وأماكن المبيت للأطقم الطبية

وشدد «سلامة» على تنفيذ توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم، فيما يتعلق بأهمية تسريع وتيرة الأعمال، والانتهاء منها، خاصة وأن المستشفى يحظى بأهمية كبيرة في ظل الظروف الحالية والتي تتطلب الاستعداد الكامل للمنظومة الصحية،تحسبا لموجة ثانية من الفيروس، مع أهمية رفع درجة الاستعدادات القصوى وتوفير التهيئة اللازمة لمكونات المنظومة الصحية لتؤدى دورها على النحو المطلوب.