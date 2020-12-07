شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز دسوق تتابع لجان الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة، عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، الاثنين، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مجلس مدينة، بحضور سكرتير المجلس والنواب لمتابعة انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب 2020م في اليوم الأول من جولة الإعادة، وقامت بجولة تفقدية ميدانية لمتابعة سير العمل باللجان الفرعية بنطاق المركز والمدينة.

وشهدت اللجان الانتخابية بمركز دسوق، إقبالاً كبيراً من قبل كبار السن والسيدات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020م، بقرى المركز، مؤكدين على ضرورة المشاركة باعتباره واجبًا وطنيًا، وقام الموظفون المتواجدين باللجان الانتخابية بمساعدتهم للوصول للجان والإدلاء بأصواتهم، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين.