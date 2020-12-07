شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد 223.. «الأطباء» تنعى الدكتور همت سيف الدين المتوفى بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور همت أحمد سيف الدين، أخصائي أمراض النساء والتوليد بالسويس، والذي توفي بمستشفي السويس العام، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوڤيد19». وقدن النقابة خالص العزاء لأسرته، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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