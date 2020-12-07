شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالسلام يشارك عمرو الليثي تقديم حلقة «واحد من الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة السبت المقبل ولأول مرة يشارك الإذاعي رضا عبدالسلام كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم ومن ذوي الاحتياجات الخاصة الإعلامي دكتور عمرو الليثي تقديم برنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، رضا الإذاعي عبدالسلام يكشف عن بدايته في العمل بالإذاعة المصرية منذ أكثر من 30 سنة، وأبرز البرامج الذي قدمها وأيضا عدد من الكتب التي ألّفها.

ورفض تعيينه بسبب إعاقته وإصراره على العمل بالإذاعة وتعيينه بإذاعة وسط الدلتا، ويكشف دور الإذاعي الكبير حلمي البلك في مساعدته في الانتقال لإذاعة القران الكريم بعد اجتيازه الاختبار.

ويشارك المذيع رضا عبدالسلام الإعلامي د. عمرو الليثي تقديم فقرات الحلقة، واستضاف نماذج مشرفة على الإصرار والتحدي ومنهم الدكتورة رشا أرنست من محافظة أسيوط وعضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة القاهرة، ورباب أبوالديار من مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ وتعمل مدرسة للتعليم الابتدائي وكمان أسست حضانة للأطفال ومبادرة بعنوان (مصر بدون إعاقة).

السبت .. لأول مرة الاذاعى رضا عبد السلام بالقرأن الكريم يشارك عمرو الليثى تقديم واحد من الناس علي الحياة

وتذاع الحلقة السبت المقبل 12 ديسمبر الساعة 10 مساءً على شاشة الحياة.