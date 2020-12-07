شكرا لقرائتكم خبر عن في لقائه بعمدة باريس.. السيسي يستعرض التجربة المصرية في المشروعات القومية الكبري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم مع آن هيدالجو عمدة باريس، وذلك في مقر عمودية باريس.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض التجربة المصرية الحالية في المشروعات القومية الكبري خلال السنوات الماضية واستشراف فرص التعاون بين باريس والقاهرة والمدن الجديدة في محافظات مصر.

وقد رحبت عمدة باريس بالسيد الرئيس في زيارته لفرنسا، معبرة عن التطلع للتعاون المشترك مع الحكومة المصرية ومحافظة القاهرة خاصة على الصعيد الثقافي وقطاع الخدمات، وذلك في اطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين وحرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

من جانبه، أوضح الرئيس حجم وتنوع المشروعات القومية الكبري الجارية في مصر وهو الامر الذي يوفر مجالات متعددة للتعاون المشترك فيما يتعلق بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الادارية الجديدة، وكذلك في قطاع السياحة والآثار في ضوء سلسلة المتاحف الجديدة وعلي راسها المتحف المصري الكبير الذي يعد الاكبر في العالم، بالاضافة الي تعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

الرئيس السيسي يلتقي آن هيدالجو عمدة باريس خلال زيارته لفرنسا

الرئيس السيسي يلتقي آن هيدالجو عمدة باريس خلال زيارته لفرنسا

الرئيس السيسي يلتقي آن هيدالجو عمدة باريس خلال زيارته لفرنسا

الرئيس السيسي يلتقي آن هيدالجو عمدة باريس خلال زيارته لفرنسا