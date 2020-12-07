شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم قنا» يدشن قناة عبر «تليجرام» لبث البرامج التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماع المكتب الفني، مشيرا إلى أنه تم تدشين قناة عبر التليجرام لبث البرامج التعليمية المسجلة من قبل الادارات التعليمية لمرحلة التعليم الثانوي لتكون متاحة للتحميل والنشر للمعلمين والطلاب https://t.me/qenaedu .

وأضاف أن برامج المرحلتين الاعدادية والابتدائية جاري تسجيلهما ونشرهما عبر نفس الرابط الخاص بالمديرية للاستفادة من التقنيات التي تتيحها الوزارة و تخفيف معاناة الانتقال لمسئولي تكنولوجيا المعلومات.

كما كلف اعضاء المكتب الفني بتجميع ورصد انجازات الادارات التعليمية والادارات النوعية في موعد غايته الاربعاء 9 ديسمبر وكذلك التنسيق مع التوجيه المالي وشئون الطلاب لحصر عدد شهادات الثانوية العامة عام 2017 و الاستمارات المعدة لسداد المستحق من دمغة عليها وتسوية المديونية.