شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على زبادي وكريمة داخل مصنع ألبان بدون ترخيص فى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت ادارة تموين العجمى فى الاسكندرية، برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة، حملة مفاجئة الاثنين، أسفرت عن ضبط مصنع البان وتصنيع غذائي يعمل بدون ترخيص فى منطقة العجمى.
وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الاسكندرية، أن الحملة جرى تنفيذها فى إطار تشديد الرقابة على مصانع الألبان والتصنيع الغذائي الغير مرخصة والتى لا تخضع للاشتراطات الصحية حفاظا على صحة المواطنين.
ولفت الى أنه تم ضبط مصنع يعمل بدون ترخيص يقوم بتصنيع وتعبئة منتجات الألبان (الزبادي والكريمة والارز باللبن) بدون اي اشتراطات صحية وبدون اي مراعاة للقواعد الصحية المتبعة فى مثل هذه المنشأت، كما انه يقوم بطبع تواريخ الإنتاج أيام لاحقة حيث تبين ان اليوم ١٢/٧ ويقوم بطبع تاريخ ١٢/٨ و ١٢/٩.
تم تحريز عينات من جميع المنتجات واتخاذ اللازم قانونا لهذه المخالفات، وتولت النيابة التحقيقات.
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