شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يهنئ العاملين فى مطار برج العرب بالحصول على شهادة تجديد الأيزو والان مع تفاصيل الخبر
وأعرب وزير الطيران المدنى، عن سعادته بحصول مطار برج العرب على شهادة الأيزو، والذى يعد ثالث مطار بعد مطار شرم الشيخ والغردقة، فى الحصول على شهادة الأيزو خلال الأشهر القليلة الماضية، والذى يؤكد قدرة المطارات المصرية على تلبية احتياجات العملاء والمسافرين وتقديم أعلى مستوى من الخدمات من خلال الإلتزام بالمعايير العالمية لنظم الجودة .
كما توجه بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالمطار، على مجهوداتهم الدائمة نحو التطويرن وأدائهم المتميز الذى كان سبباً رئيسياً فى نجاح المطار، و حصوله على شهادة الأيزو.
ومن جانبه صرح الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، أنه فخور بحصول مطارات الشركة على شهادة الأيزو وذلك لأهميتها من أجل تحسين أداء عملها وتقديم أفضل الخدمات على مستوى مطارت جمهورية مصر العربية، مؤكدا على تفاؤله بحصول هذه الشهادة فى جميع المطارات المصرية فى القريب العاجل، بما يؤكد على إلتزام الشركة المصرية وجميع المطارت بتطبيق كافة معايير الجودة المتبعة عالميا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطيران يهنئ العاملين فى مطار برج العرب بالحصول على شهادة تجديد الأيزو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.