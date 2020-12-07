شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تغلق 20 محلا بالأزبكية وتزيل إشغالات بميدان رمسيس .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق حى الأزبكية عدد من المحلات المخالفة اليوم الإثنين، حيث قاد اللواء يحى الأدغم رئيس الحى، حملة ميدانية أسفرت عن غلق وتشميع 20 محل مخالف، منها محال بشارع الجمهورية وشارع باب البحر بسبب الإدارة بدون ترخيص ومخالفة شروط البيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك بالحى.

وقالت محافظة القاهرة، إن الحملة جاءت فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتطوير للميادين والشوارع والكتل السكنية، ورفع وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التى تعوق حركة المواطنين، واستعادة المظهر الحضارى والبيئى اللائق لشوارع العاصمة والمناطق الحيوية.

ونفذ الحى حملة لرفع وإزالة النظافة ورفع كفاءة الشوارع بميدان رمسيس والسبتية، وشارع الجلاء، وكلوت بك، التى تعوق سير المارة وتشوه المظهر الحضارى وتعوق حركة المواطنين وتسيير الحركة المرورية، ولإعادة المظهر الحضارى اللائق لشوارع ومناطق حى الأزبكية العريق وجارى المتابعة المستمرة.