إحباط تهريب كيلو حشيش مصنّع مع راكب بمطار القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولة تهريب كيلو جرام من مخدر الحشيش، داخل طرد شخصي عبارة عن أكياس مأكولات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء أعمال الكشف والتفتيش على طرد شخصي وارد من لندن بوزن 2.3 كيلو يحتوي على أكياس مأكولات (مغلفة كتغليف المصنع) بمعرفة ياسر شاهين مدير التعريفة، وبالشك في محتويات الطرد من قبل القائم بالضبط، تلاحظ التلاعب في إغلاق الأكياس، وأمر جون جميل القائم بأعمال مدير الجمرك بتشكيل لجنة ضمت كل من محمد العدوي ومصطفى أمين مأمورا الجمارك، وبفتح الكيس تبين أن بداخله مادة بيضاء اللون متحجرة وبوزن حوالي كيلو جرام.

وبالعرض على إدارة مكافحة المخدرات فرع مطار القاهرة الجوي، أكدت الاشتباه أن المادة المضبوطة هي مخدر الحشيش المصنع.

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والوردات، تحرير محضر بالمضبوطات وإبلاغ النيابة العامة.