ننشر ملاحظات "تنسيقية الشباب" على جولة إعادة انتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عملها بدأ في 9 صباح اليوم الاثنين، لمتابعة العملية الانتخابية في اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 من خلال متابعي التنسيقية البالغ عددهم 1400، مضيفة أن المتابعين غطوا كافة المحافظات الـ13 التي تجرى فيها جولة الإعادة بهذه المرحلة.

ورصدت غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، حيث قام متابعوا التنسيقية بالمرور على مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية في تلك اللجان.

وأفاد متابعوها، بأن التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب،شهد إقبالًا متوسطًا، ومن المتوقع استمرار ارتفاع كثافة التصويت خاصة بعد انتهاء فترة الراحة في منتصف اليوم، مع عودة الموظفين من أعمالهم.

وأكد متابعوها كذلك انتظام سير العملية الانتخابية وفقًا لقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، التي التزمت بالمعايير الدولية المتبعة في إدارة العملية الانتخابية، كما شهدت اللجان تطبيقًا مشهودًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار متابعوها إلى عدم رصدهم أيّة مخالفات انتخابية تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم، بالتنسيق مع غرف العمليات المناظرة بمنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية المتخصصة الحاصلة علي تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتصدر الغرفة تقارير لاحقة على مدار اليوم.