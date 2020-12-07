وزير المجالس النيابية يتفقد مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



أجرى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات ومعدلات التنفيذ، إيذانًا بانتقال الوزارة للمبنى الجديد قريبًا.

وتأتي الزيارة في إطار استعدادات الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع الوزير لشرح من العميد إيهاب سعدي توفيق من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الأعمال التي تم تنفيذها ومكونات المبنى، وما يجري من أعمال تشطيبات وفق أحدث المواصفات العالمية.

ووجّه الوزير الشكر للقائمين على أعمال التنفيذ بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكافة العاملين بالمشروع على مراعاة معايير بيئة العمل الآمنة واتباع أعلى مواصفات الجودة في التنفيذ، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، رغم كل صعوبات الفترة الماضية.