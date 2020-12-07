بالفيديو.. كيف تؤمن الداخلية جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهد محيط اللجان الانتخابية فى المحافظات التى تشهد جولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب انتشار أمني مكثف لتوفير مظلة حماية اللمواطنين فضلا عن نشر خدمات مرورية؛ لمنع التكدسات أمام اللجان ومحيطها.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى للحفاظ على أمن المواطنين، وتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

يأتي ذلك بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى والشرطة النسائية، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات، وتفعيل نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.

وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بمختلف مديريات الأمن مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الانتخابات.